Vincenzo Iannitti, un ragazzo di 20 anni di Sessa Aurunca, è scomparso e si pensa che si stia dirigendo verso Roma. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire gli ultimi spostamenti e cercare di rintracciarlo. La comunità locale si è attivata nel supporto alle ricerche e si aspetta di ricevere aggiornamenti nelle prossime ore.

La scomparsa di Vincenzo Iannitti, un giovane di vent’anni residente a Sessa Aurunca, ha innescato una ricerca urgente che sta coinvolgendo le forze dell’ordine e la comunità locale. L’ultimo avvistamento del ragazzo risale al 18 marzo 2026 nella frazione di San Castrese, dove è stato con i propri documenti in mano, lasciando intendere un imminente viaggio verso Roma. I familiari hanno già depositato denuncia presso la stazione dei Carabinieri della zona, mentre l’ipotesi più concreta indica che il giovane abbia deciso di spostarsi nella capitale senza fornire spiegazioni sulle motivazioni di tale movimento. La descrizione fisica del ragazzo evidenzia capelli biondi ricci e un tatuaggio sulla mano destra, dettagli fondamentali possa averlo incrociato lungo il percorso o nella città destinataria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vincenzo scomparso: il 20enne verso Roma, le indagini

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ATTENZIONE: Vincenzo è scomparso il 18 marzo verso sera e non ha fatto rientro a casa a #sancastrese in Provincia di #caserta. Potrebbe recarsi a #roma e il suo ultimo avvistamento c'è stato a #sancastrese di #sessaaurunca località #sanvenditto. Vi chie - facebook.com facebook

Ritrovato purtroppo senza vita Vincenzo, l’anziano scomparso il 16 febbraio ad #Aversa ( #Caserta). Il corpo rinvenuto in un locale caldaie della stazione della metropolitana. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato un appello per lui a “Chi l’ha visto”. x.com