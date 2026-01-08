Meccanico scomparso sul peschereccio il gip riapre le indagini
Il procedimento sulla scomparsa di Hamdi Besbes, meccanico tunisino imbarcato sul peschereccio Hadj Mhamed nel luglio 2020, è stato riaperto dal gip. La vicenda rimane ancora senza una soluzione definitiva, mantenendo aperti i dubbi sulle circostanze della scomparsa. Le indagini continuano per fare chiarezza su quanto accaduto a Besbes durante la sua presenza a bordo del peschereccio.
Resta aperto il procedimento sulla scomparsa di Hamdi Besbes, meccanico tunisino imbarcato nel luglio 2020 sul peschereccio Hadj Mhamed e mai più visto da allora. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto una nuova fase investigativa di otto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Riapre il Museo del Louvre: intanto, proseguono le indagini sul furto di gioielli
Leggi anche: “Retau 1974”, una lista, otto nomi e un segreto: è la pista che riapre le indagini sul Mostro di Firenze?
Meccanico scomparso su un peschereccio, gip non archivia e dispone nuove indagini - Il giudice dispone nuove indagini della durata di otto mesi per fare luce sulla scomparsa del meccanico ... grandangoloagrigento.it
Meccanico scomparso sul peschereccio, il gip riapre le indagini - Nuovi accertamenti tecnici e rogatorie internazionali dopo l’opposizione della famiglia alla richiesta di archiviazione ... agrigentonotizie.it
Toritto, il presepe meccanico tra fede e ingeneria meccanica https://www.corrierepl.it/2026/01/04/toritto-il-presepe-meccanico-tra-fede-e-ingeneria-meccanica-2/ La Grotta Incantata, un tuffo nel passato e nella Cristianità, un presepe e un percorso unico nel su - facebook.com facebook
Ingegnere meccanico e militante del #MIR, #AgustínAlamiroMartínezMeza venne sequestrato a #SantiagoDelCile il #1gennaio 1975 dalla polizia politica cilena ( #Dina).Aveva 27 anni, una moglie e due figli.Fu visto presso il #CCD " @villa_grimaldi ". Scompa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.