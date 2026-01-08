Meccanico scomparso sul peschereccio il gip riapre le indagini

Il procedimento sulla scomparsa di Hamdi Besbes, meccanico tunisino imbarcato sul peschereccio Hadj Mhamed nel luglio 2020, è stato riaperto dal gip. La vicenda rimane ancora senza una soluzione definitiva, mantenendo aperti i dubbi sulle circostanze della scomparsa. Le indagini continuano per fare chiarezza su quanto accaduto a Besbes durante la sua presenza a bordo del peschereccio.

Resta aperto il procedimento sulla scomparsa di Hamdi Besbes, meccanico tunisino imbarcato nel luglio 2020 sul peschereccio Hadj Mhamed e mai più visto da allora. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto una nuova fase investigativa di otto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

