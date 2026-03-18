Vincenzo Italiano sta valutando le scelte per la partita tra Roma e Bologna, dopo aver guidato il Bologna alla vittoria nel derby con il Sassuolo. La squadra emiliana si prepara a affrontare gli ottavi di finale di Europa League. La sfida si avvicina e le decisioni dell’allenatore riguardano la formazione che scenderà in campo. La partita è in programma nelle prossime ore.

Dopo la convincente vittoria nel derby emiliano con il Sassuolo, il Bologna si prepara al ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Italiano è riuscito a ottenere la vittoria contro i neroverdi nonostante le numerose riserve e ora è pronto a schierare la formazione migliore possibile per la sfida da dentro o fuori contro la Roma. Il forfait di Skorupski e le altre assenze. La vittoria di domenica ha sicuramente dato ancora più fiducia alla formazione felsinea, che però dovrà fare i conti con un’ assenza pesante. A pochi minuti dalla fine dell’incontro, Skorupski, colonna portante del Bologna ed ex giocatore giallorosso, ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra, salvo terminare la partita stoicamente per la mancanza di ulteriori sostituzioni a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Roma-Bologna: le possibili scelte di Vincenzo Italiano

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