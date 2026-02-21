Travolse e uccise Ettore Pausini lo zio della cantante Laura | Arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente

Un uomo che nel novembre scorso aveva investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato questa mattina. La polizia lo ha fermato mentre cercava di rubare nel negozio di un fioraio sulla stessa strada dell’incidente. L’uomo, già coinvolto in un grave incidente stradale, ora si trova in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. La vicenda si è svolta nel centro di Bologna, vicino al luogo dell’incidente.

A novembre aveva travolto e ucciso a Bologna Ettore Pausini, 78 anni, lo zio della cantante Laura. Ora l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, riferisce l’edizione bolognese del Resto del Carlino. I fatti. I poliziotti delle Volanti lo hanno sorpreso l’altra notte verso mezzanotte e mezza a rubare in un magazzino di un fioraio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada dove aveva investito Pausini. L’uomo, ventinovenne moldavo, aveva in mano un piede di porco e una torcia. Il proprietario del magazzino aveva visto dalle telecamere uno sconosciuto incappucciato all’interno e aveva chiamato la polizia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

