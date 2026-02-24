Massimo Adriatici condannato a 12 anni l' ex assessore leghista uccise in strada uno straniero Omicidio volontario

Dopo quasi 5 anni di inchiesta, è stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021. Il processo e la vittima «Non esistono persone di serie A e di serie B, anche se viviamo in un momento storico molto complesso, in cui cercare la verità è sempre molto difficile». Lo afferma all'Adnkronos l'avvocata Debora Piazza che insieme al collega Marco Romagnoli rappresenta la famiglia della vittima, Younes El Boussettaoui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

