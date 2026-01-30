Fast & Furious | Vin Diesel annuncia la data di uscita del prossimo film

Vin Diesel ha annunciato ufficialmente che il nuovo film di Fast & Furious uscirà nel 2028. L’attore, che è anche produttore della saga, ha confermato la data durante un evento recente. I fan dovranno aspettare ancora qualche anno prima di vedere il prossimo capitolo della saga.

L'attore, coinvolto anche come produttore del franchise, ha svelato che i fan potranno vedere il prossimo capitolo della storia nel 2028. I fan di Fast & Furious hanno finalmente una data da segnare sul proprio calendario per l'arrivo nelle sale del prossimo capitolo. Fast Forever, come svelato da Vin Diesel sui social, arriverà infatti nei cinema americani il 17 marzo 2028. L'annuncio di Vin Diesel L'attore ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Paul Walker sul set del primo capitolo del franchise, distribuito nelle sale nel 2001. Vin Diesel ha quindi scritto: "Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile.

