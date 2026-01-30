Fast and Furious 11 | Vin Diesel rompe il silenzio e annuncia la data d’uscita dell’ultimo capitolo
Vin Diesel annuncia che Fast and Furious 11, il capitolo finale della saga, uscirà il 17 marzo 2028. L’attore ha condiviso la notizia su Instagram, mettendo fine alle attese dei fan. Dopo anni di corse, inseguimenti e avventure, la “Famiglia Toretto” si prepara a salutare il grande schermo con l’ultimo film.
Il lungo viaggio della “ Famiglia Toretto ” ha finalmente un traguardo ufficiale. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, infatti, Vin Diesel ha confermato che Fast and Furious 11, provvisoriamente intitolato Fast Forever, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 marzo 2028. L’annuncio, accompagnato da una foto carica di nostalgia che ritrae Diesel insieme al compianto Paul Walker, segna un momento decisivo per il franchise, che si appresta a chiudere un ciclo narrativo durato quasi tre decenni. LEGGI ANCHE: La nostra recensione di Fast X View this post on Instagram Nonostante la data appaia lontana, le informazioni sul progetto iniziano a delinearsi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
