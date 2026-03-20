Villaricca lite per l’acqua degenera in violenza | 33enne morde e stacca un orecchio

A Villaricca, in un condominio, una lite per l’acqua si è trasformata in una scena di violenza. Un uomo di 33 anni ha morso un altro e staccato un orecchio, mentre il proprietario di casa è finito in ospedale. L’inquilino coinvolto è stato arrestato. La scena ha provocato scompiglio tra i residenti.

Caos in un condominio a Villaricca 2: il proprietario di casa finisce in ospedale, arrestato un inquilino. Una scena da ring, ma non è boxe. Quando i Carabinieri arrivano sul posto, la scena ricorda l’incontro di boxe tra Mike Tyson ed Evander Holyfield del 1997. Ma questa volta non siamo a Las Vegas e i protagonisti non sono campioni dei pesi massimi. L’episodio avviene in un appartamento nella zona di Villaricca 2, a nord di Napoli. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La tensione per la mancanza d’acqua. Da oltre una settimana nel quartiere manca l’acqua, una situazione ben nota in città. Regione e Comune sono intervenuti e il problema è stato in parte risolto, ma non del tutto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Villaricca, lite per l’acqua degenera in violenza: 33enne morde e stacca un orecchio Articoli correlati Leggi anche: Villaricca, lite degenera in violenza: 33enne strappa l’orecchio al proprietario di casa Lite per la mancanza d’acqua, 33enne strappa orecchio a proprietario casaTempo di lettura: 2 minutiLa mancanza d’acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di ‘Villaricca... Tutto quello che riguarda Villaricca lite per l'acqua degenera in... Temi più discussi: Napoli, le immagini del canile abusivo sul solaio di un palazzo a Villaricca: gabbie e lampade riscaldanti; Villaricca si ferma per Giuseppe: proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici; Canile abusivo sul tetto a Villaricca: sequestrati 26 barboncini toy venduti sui social; Canile lager e...social: 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo. Lite condominiale a Villaricca: affittuario arrestato per aver strappato l'orecchio al proprietarioTensione per l'assenza d'acqua in un condominio di Villaricca sfocia in un'aggressione: un 33enne ha morso e strappato parte dell'orecchio del proprietario, arrestato per lesioni personali aggravate ... notizie.it Lite per l’acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi l’orecchio del padrone di casaLa lite sarebbe stata scaturiti a causa della mancanza d'acqua che, a Villaricca 2, manca da più di una settimana. Non si comprendeva se ciò fosse dovuto al proprietario di casa o agli enti: il 33enne ... internapoli.it Succede a Villaricca 2, nel Napoletano: un 33enne ai domiciliari dopo l’aggressione. Il 63enne è ricoverato in osservazione - facebook.com facebook