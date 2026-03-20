Villaricca lite degenera in violenza | 33enne strappa l’orecchio al proprietario di casa

A Villaricca, una lite tra due uomini è finita con un episodio di violenza. Un uomo di 33 anni ha aggredito il proprietario di una casa, strappandogli a morsi un orecchio durante il diverbio. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato il 33enne.

Lite degenera in violenza a Villaricca. Un 33enne è stato arrestato dopo aver strappato a morsi l'orecchio del proprietario del suo immobile. Alla base del litigio, l’incertezza sulle responsabilità della mancanza d’acqua, se attribuibili al proprietario o agli enti. Il confronto, avvenuto nella rampa delle scale, è rapidamente degenerato in una colluttazione. Da oltre una settimana i residenti di un condominio sono alle prese con disservizi idrici, solo parzialmente risolti nonostante l’intervento di Comune e Regione. Nel pomeriggio di ieri, all’interno dello stabile di proprietà di un 63enne, la tensione tra gli affittuari e il locatore è sfociata in una violenta discussione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, lite degenera in violenza: 33enne strappa l’orecchio al proprietario di casa Articoli correlati Lite banale degenera in violenza: accoltellato giovane in pieno centro a PescaraTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enneUna denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri...