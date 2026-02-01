La vendita di Villa Mussolini a Riccione resta ancora in sospeso. Al momento, nessuno ha ancora ufficialmente comprato l’immobile e l’asta potrebbe essere rinviata di circa cinque mesi. La questione tiene banco tra gli addetti ai lavori, mentre si susseguono i nomi dei potenziali acquirenti. La vicenda rimane incerta, con molti interessati che aspettano novità ufficiali.

Chi si aggiudicherà Villa Mussolini? Il giallo sulla casa di Riccione continua. Al momento, la vendita non è ancora stata conclusa e potrebbe slittare di cinque mesi. La residenza di Benito Mussolini e della sua famiglia in riva all'Adriatico è contesa da tre offerenti. Da Piada Riccionese che ha offerto 700mila euro, dal Comune di Riccione (amministrato dal centrosinistra) con 1,2 milioni e, colpo di scena, dalla Davide di Torino con ben 2,3 milioni. La gara pubblica è stata indetta dalla proprietà, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. E avrebbe dovuto decidere a chi vedere la proprietà entro ieri, venerdì 30 gennaio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Villa Mussolini, clamoroso: chi spunta tra i potenziali acquirenti

