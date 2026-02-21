Samonà alla guida di Villa Adriana e Villa d’Este Articolo 9 | Orgoglio per l’intera Sicilia

Alberto Samonà è stato nominato direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due monumenti storici molto visitati a Tivoli. La scelta, frutto di una selezione pubblica, ha suscitato grande entusiasmo in Sicilia, dove si considerano queste ville un simbolo culturale. Samonà, che ha già ricoperto ruoli importanti nel settore, ora guiderà il restauro e la valorizzazione di questi patrimoni UNESCO. La nomina rappresenta un passo importante per la promozione del patrimonio italiano.

L’avere conferito ad Alberto Samonà, al termine di una selezione pubblica, il prestigioso incarico di direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due tra i siti Unesco più iconici e visitati d’Italia, situati a Tivoli, è un importante riconoscimento nazionale per una figura di spicco del panorama culturale siciliano e un orgoglio per la Sicilia intera. Lo sottolinea Articolo 9, associazione da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per voce di Fabio Granata e Fulvia Toscano, rispettivamente presidente e portavoce dell’associazione. “Il prestigioso incarico conferito dal ministero della Cultura al 'nostro' Alberto Samonà - evidenziano dall'associazione - è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’intera comunità umana che partecipa alla ‘impresa culturale’ della nostra associazione”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'ex assessore regionale Alberto Samonà è il nuovo direttore dell'istituto Villa Adriana e Villa d'EsteAlberto Samonà, ex assessore regionale ai Beni culturali, ha ottenuto il ruolo di direttore all’istituto Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli, a causa della sua lunga esperienza nel settore.

Leggi anche: La fiamma olimpica ha fatto tappa anche a Villa Adriana e Villa d'Este

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.