L' ex assessore regionale Alberto Samonà è il nuovo direttore dell' istituto Villa Adriana e Villa d' Este

Alberto Samonà, ex assessore regionale ai Beni culturali, ha ottenuto il ruolo di direttore all’istituto Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli, a causa della sua lunga esperienza nel settore. La nomina è stata annunciata dopo un processo di selezione che ha coinvolto diversi professionisti del settore. Samonà si occuperà di coordinare le attività di tutela e valorizzazione dei due siti storici, entrambi patrimonio dell’UNESCO. La sua presenza potrebbe portare nuove strategie di gestione e promozione. La decisione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori.

L'ex assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, è il nuovo direttore dell'istituto Villa Adriana e Villa d'Este, a Tivoli. La nomina è avvenuta a seguito di una selezione internazionale per il rinnovo delle direzioni di 14 musei italiani, promossa dal ministero della Cultura. L'incarico è stato conferito dal direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione incaricata, nell'ambito del processo di rafforzamento della direzione strategica e gestionale degli istituti culturali statali. Villa Adriana e Villa d'Este sono tra i primi dieci luoghi della cultura statali per numero di visitatori annuali.