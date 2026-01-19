La Vigor sbanca Sora | De Feo indirizza la gara

La Vigor si impone a Sora in una partita combattuta, con De Feo che decide l'incontro. La formazione, schierata con il modulo 4-4-2, ha mostrato determinazione e organizzazione, portando a casa i tre punti. La gara si è svolta sotto un clima di equilibrio, con i cambi di formazione che hanno contribuito all'esito finale. Un risultato importante per la squadra, che prosegue il suo cammino in campionato.

1 VIGOR 2 (4-4-2): Galbiati, Bittante, Siciliano, Orazzo, Filì (31’st Stano), Boglione (1’st Dini), Biral (20’st Stampete), Severino, Pecchia, Curatolo, Trotta. All. Scorsini VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba (10’st Alonzi), Magi Galluzzi, Urso, De Marco, Grandis, Caprari, Tonelli (39’st Subissati), Beu (15’st Shkambaj), De Feo (31’st Parrinello), Braconi. All. Clementi Arbitro: Mancini di Pistoia Reti: 7’pt De Feo (V), 31’pt Filì (S), 12’st autogol Filì (V) Note: espulso Orazzo (S) Un’altra domenica da incorniciare per la Vigor che espugna il "Tomei" di Sora grazie ad un guizzo di De Feo e a un autogol di Filì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vigor sbanca Sora: De Feo indirizza la gara Vigor, De Feo carica: "La strada è giusta"

Gianmarco De Feo affronta un inizio di stagione ricco di emozioni, tra l’entusiasmo dell’accoglienza calorosa e le sfide di un infortunio imprevisto. La determinazione e la fiducia nel percorso intrapreso sono le sue armi più forti, mentre la tifoseria lo sostiene con passione. Dopo un periodo di difficoltà, il ritorno in campo rappresenta un nuovo punto di partenza, segnando la volontà di ripartire con energia e convinzione. Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor, De Feo blindato. E si aspetta Pesaresi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Vigo Senigallia sbanca Sora - Quinta vittoria nelle ultime 6 gare Quinta vittoria nelle ultime sei gare, sesto risultato utile consecutivo, blitz di spessore, qualità e compattezza: la Vigor Senigallia sbanca Sora 2- youtvrs.it

#SerieD L’ ASD UniPomezia sbanca #Notaresco superando gli abruzzesi con un super D’Alessandris - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.