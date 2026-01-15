Nicola D’Angelo è il nuovo procuratore della Repubblica di Benevento

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Nicola D’Angelo come nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento, confermando la nomina con un voto pari, 13 a 13, dopo una deliberazione che ha evidenziato divisioni interne. La scelta è stata influenzata dall’anzianità nel ruolo, determinando l’esito finale. Questa nomina rappresenta un aggiornamento importante nell’ambito giudiziario della provincia.

Il Csm ha nominato Nicola D’Angelo nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento al termine di un plenum che ha confermato la spaccatura già emersa in Commissione: 13 voti per D’Angelo e 13 per Raffaello Falcone, procuratore aggiunto di Napoli, con l’anzianità nel ruolo a determinare l’esito finale. D’Angelo, 60 anni, molisano, è attualmente Procuratore della Repubblica di Campobasso. Ha costruito la propria carriera quasi interamente nel capoluogo molisano, con una sola parentesi a Brescia, maturando un profilo di magistrato radicato sul territorio, attento ai reati contro la pubblica amministrazione e alle dinamiche criminali emergenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Terni, cerimonia d'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica Antonio Laronga: il magistrato foggiano assume ufficialmente le funzioni Leggi anche: Mastella: “Auguri di buon lavoro al Procuratore D’Angelo: auspico sia coltivato solco della collaborazione istituzionale” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. D'Angelo a Benevento, sei in corsa per la procura di Campobasso Angelo Nicola Chiarelli, rapper barese in arte Young Hash protagonista della scena musicale italiana, è a processo con l'accusa di lesioni personali aggravate per una rissa avvenuta nel 2021 in una discoteca di Bitritto, il Cocò de ville, durante una festa privat facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.