Il portiere Vicario non è stato chiamato dalla nazionale italiana per i prossimi play-off a causa di un’ernia che richiede un intervento chirurgico. La decisione è stata comunicata dal tecnico Gattuso, che ha optato per altri giocatori in vista delle partite imminenti. La scelta riguarda esclusivamente motivi di salute e non si riferisce a performance o other fattori tecnici.

Vicario non è stato convocato dall’Italia a causa di un’ernia che costringe il portiere a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Le ultime. Brutta tegola per il calcio italiano e per la Premier League: per Guglielmo Vicario arriva uno stop nel momento meno opportuno, proprio mentre la stagione entrava nel suo vivo. Il talento friulano, che si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, deve fare i conti con un infortunio che ne rallenta bruscamente la corsa. Il portiere del Tottenham ha accusato nelle ultime ore un problema legato a un’ernia che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Nonostante la resilienza mostrata in campo, il dolore è diventato insopportabile al termine della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario, ecco perché non è stato convocato dall’Italia per i play-off: il motivo dietro la scelta di Gattuso

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