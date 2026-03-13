Vlahovic non convocato per la sfida contro l’Udinese | la scelta della Juve e il motivo dello stop

Domenica, in occasione della partita contro l’Udinese, l’attaccante della Juventus non è stato inserito nella lista dei convocati. La società ha deciso di non schierarlo, motivando la scelta con ragioni legate alla prudenza e a un processo di recupero in corso. La sua assenza si unisce a quella di altri giocatori infortunati e rappresenta una delle decisioni prese dallo staff tecnico in vista della partita.

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