Viareggio Cup L’Under 18 vince ai rigori Ecco il pass per la semifinale

Nella Viareggio Cup, l’Under 18 neroverde ha raggiunto la semifinale dopo aver vinto ai rigori contro una squadra avversaria. La partita si è conclusa con uno 0-0 e si è deciso ai calci di rigore, dove la formazione ha segnato il penalty decisivo. In precedenza, l’Under 18 aveva realizzato 18 gol in quattro gare, ma questa volta non ha segnato durante i tempi regolamentari.

Dopo aver realizzato 18 gol in quattro gare questa volta non segna, se non dal dischetto dopo lo 0-0 sul quale si era chiusa la contesa, l’ Under 18 neroverde. Ma proprio dagli undici metri la squadra di Cris Gilioli si prende la semifinale della 76ma edizione della Viareggio Cup, lasciandosi alle spalle l’ AS Police Football, squadra del Burkina Faso che sul prato del ‘Babolini’ di Lerici da’ a lungo battaglia ai neroverdi, ma alla fine soccombe. Gara scorbutica, fatta più di equilibri reciproci che di emozioni, che al 90’ si chiude a reti bianche, demandando il verdetto alla ‘lotteria’ dei rigori. Che premia i neroverdi, più freddi dal dischetto: chiudono 4-2, i ragazzi di Gilioli, e si regalano la semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio Cup. L’Under 18 vince ai rigori . Ecco il pass per la semifinale Articoli correlati Viareggio Cup, le regine. La Fiorentina passa ai rigoriLa sentenza dei calci di rigore fa ’respirare’ la Viareggio Cup che ha rischiato di essere monopolizzata dalle formazioni straniere: nei novanta... Viareggio Cup. Il Sassuolo Under 18 va ai quarti. Tre gol al Westchester UnitedSASSUOLO Dopo aver dominato il suo girone – tre vittorie su tre possibili, 15 gol fatti e appena uno subito – fa la voce grossa anche nel primo atto... Tutti gli aggiornamenti su Viareggio Cup L'Under 18 vince ai... Temi più discussi: Viareggio Cup: l’Under 18 Serie D non si ferma più, superato l’Uyss New York per 7-0; Viareggio Cup | L’Under 18 batte l’AS Police Football e approda in semifinale; La storia di Cissé, talento nato alla Viareggio Cup: segna al debutto in Belgio e poi si commuove; Galà della Viareggio Cup: Ora alziamo la voce perché il nostro torneo cresca ancora di più. Viareggio Cup: l’Under 18 Lnd demolisce l’Uyss New York (7-0). In campo GrecoBrilla l’Under 18 Serie D, che ha superato di slancio l’Uyss New York per 7-0 nella gara valevole per gli Ottavi di Finale della Viareggio Cup. La selezione sul campo Bresciani ha chiuso la pratica ... messinasportiva.it Viareggio Cup: l’Under 18 Serie D non si ferma più, superato l’Uyss New York per 7-0Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni la selezione di Giannichedda entra nel gruppo delle migliori otto del torneo ... grossetosport.com Viareggio Cup, in semifinale Fiorentina – One Touch e Sassuolo – Rijeka - facebook.com facebook