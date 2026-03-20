viareggio cup le regine la fiorentina passa ai rigori

Nella Viareggio Cup, la Fiorentina si è qualificata ai rigori dopo una partita combattuta. La squadra toscana ha superato gli avversari nel turno decisivo e si è guadagnata l'accesso alla fase successiva della competizione. La sfida si è conclusa con l'esito dei calci di rigore, lasciando spazio a emozioni intense tra i tifosi presenti allo stadio.

La sentenza dei calci di rigore fa ’respirare’ la Viareggio Cup che ha rischiato di essere monopolizzata dalle formazioni straniere: nei novanta minuti regolamentari, i nigeriani dell’One Touch hanno impressionato, bel gioco e grande pericolosità offensiva: 4-0 allo Spezia (da tenere d’occhio il baby Agha, autore di una doppietta) e un guanto di sfida lanciato alle altre semifinaliste. Anche il secondo incontro dei quarti di finale deciso entro la naturale ora e mezzo di gioco, ha visto il successo di una squadra straniera che ha messo al tappeto una delle favorite: la Rappresentativa di serie D. L’impresa è riuscita ai ragazzi croati del Rjieka che si sono imposti per 2-1 nonostante la rete dei dilettanti italiani sia stata firmata da Sall, uno dei ragazzi più interessanti della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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