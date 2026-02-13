Tenta di convertire 19 chili di monete false in banconote da spendere al centro commerciale | arrestato

Un uomo di Cornaredo è stato arrestato dopo aver tentato di trasformare 19 chili di monete false in banconote spendibili in un centro commerciale. La sua azione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto il tentativo di frode durante un normale controllo. La polizia ha trovato le monete contraffatte nascoste nel suo bagagliaio, pronte per essere convertite.

Cornaredo (Milano), 13 febbraio 2026 – La macchina di per sé è utile. Permette a chi ha una notevole quantità di monete, magari da 10 o 20 centesimi, accumulate nel tempo di convertirle in un corrispettivo in euro da utilizzare tramite uno scontrino, e previa decurtazione della commissione dovuta alla società che gestisce il dispositivo, al supermarket o al centro commerciale. Ce ne sono di diversi soprattutto nei grossi centri commerciali, come l’Esselunga di Settimo Milanese o il vicino Bennet di Cornaredo. La segnalazione . Ed è proprio in quest’ultimo che è entrato in azione un cinese di 42 anni, sorpreso mentre cercava di inserire delle monetine false in un convertitore automatico nel centro commerciale di Cornaredo collocato lungo la ex statale 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tenta di convertire 19 chili di monete false in banconote da spendere al centro commerciale: arrestato Prato: aveva in tasca più di 600 monete da 2 euro false, arrestato 29enne cinese Prato, un cittadino cinese di 29 anni è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine lo hanno trovato con oltre 600 monete da 2 euro false in tasca, motivo principale del suo fermo. Montoro, maxi operazione dei Carabinieri: arrestato 40enne per banconote false e arnesi da scasso I Carabinieri di Solofra hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente ad Altavilla Irpina, trovato in possesso di banconote false e di arnesi da scasso. Sperava di ingannare il convertitore automatico inserendo delle monete da 50 centesimi fasulle, ma il tentativo è finito con una denuncia e un decreto di espulsione. Nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, in un centro commerciale di Cornaredo (comune a nor - facebook.com facebook