Si presenta con 19 chili di monete da cambiare lo denunciano | la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

Un uomo di 42 anni, cinese, è stato denunciato a Milano dopo aver tentato di cambiare 19 chili di monete da 50 centesimi false in un centro commerciale. La scoperta è avvenuta quando i dipendenti hanno notato che le monete sembravano contraffatte e hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo aveva portato le monetine in scatole di cartone, cercando di convertirle in denaro reale.

Un uomo di 42 anni, cittadino cinese, è stato denunciato per spendita di monete false dopo essersi presentato al centro commerciale Bennet di Cornaredo, in provincia di Milano, con 19 chilogrammi di monetine da 50 centesimi trasportate in scatole di cartone. Il valore complessivo ammontava a 1.200 euro. L'uomo intendeva convertirle in un cambiamonete automatico, ma il materiale è risultato interamente contraffatto. Le monete false e il decreto di espulsione. I carabinieri della stazione di Cornaredo hanno sequestrato le monete, che saranno ora analizzate dal Nucleo antifalsificazione monetaria di Milano per stabilire la tipologia di contraffazione.