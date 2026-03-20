Viaggi di istruzione | modello per la gestione con accordo quadro check-list per i DSGA e gli errori più frequenti

È disponibile un nuovo set di strumenti per la gestione dei viaggi di istruzione nelle scuole, che include un modello di accordo quadro, una check-list per i DSGA e una lista degli errori più comuni. I documenti sono pensati per facilitare l’organizzazione e sono accessibili ai membri iscritti a “Gestire la scuola”. La guida e i modelli sono già pronti all’uso e facilmente consultabili.

Pronti all’uso documenti già pronti e guida per la gestione delle gite scolastiche. I documenti sono disponibili per gli abbonati a “Gestire la scuola”. Pubblicati: Viaggi di istruzione con Accordo quadro: gli errori amministrativi più frequenti nelle scuole e come evitarli Check-list amministrativa per i DSGA: guida operativa alla gestione dei viaggi di istruzione con. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Modello italiano per riforma dell’istruzione: «Un modello per gli altri»Giorgia Ferrarini, studentessa della Facoltà di Scienze linguistiche per le relazioni internazionali della Cattolica di Milano, ha ottenuto un... Quali sono i rifiuti pericolosi più frequenti nelle scuole e quali obblighi. La gestione del RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D. Una selezione di notizie su Viaggi di istruzione modello per la... Temi più discussi: Basta viaggi mentali, la tua compagna di viaggio ti aspetta: al via la Start of Season 2026 di BMW Motorrad dal 9 al 14 marzo; Tra digitale e consulenza su misura: il volto giovane delle agenzie di viaggio; Gite scolastiche costose, la ricetta anti-rincari degli istituti: si parte prima e si tagliano i giorni: A Madrid in dicembre. I prezzi; Giovani e turismo: ecco chi sono i nuovi agenti di viaggio. Viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori lavorano senza compenso aggiuntivo: in alcune scuole si parte in anticipo per tagliare i costiLa primavera ha rappresentato per anni il periodo tradizionale dei viaggi di istruzione, ma l'aumento generalizzato dei prezzi ha spinto gli istituti superiori a rivedere la pianificazione. orizzontescuola.it Gite e viaggi d'istruzione, la circolare del Ministero: «Affidamento diretto fino a 140mila euro». Ma dal 2026 cambia tuttoIl Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare su gite e viaggi d'istruzione che riguardano le scuole. La circolare prevede che le Istituzioni scolastiche possano procedere con affidamento ... leggo.it Aveva tutto. Carriera. Successo. Viaggi tra New York e Los Angeles. La vita che molti sognano. Eppure… qualcosa mancava. Ron King era arrivato ai vertici dell’editoria. Riviste famose. Uffici importanti. Una vita perfetta… almeno da fuori. Poi una sera succed - facebook.com facebook