Viaggi di istruzione | modello per la gestione con accordo quadro check-list per i DSGA e gli errori più frequenti

Da orizzontescuola.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile un nuovo set di strumenti per la gestione dei viaggi di istruzione nelle scuole, che include un modello di accordo quadro, una check-list per i DSGA e una lista degli errori più comuni. I documenti sono pensati per facilitare l’organizzazione e sono accessibili ai membri iscritti a “Gestire la scuola”. La guida e i modelli sono già pronti all’uso e facilmente consultabili.

Pronti all’uso documenti già pronti e guida per la gestione delle gite scolastiche. I documenti sono disponibili per gli abbonati a “Gestire la scuola”. Pubblicati: Viaggi di istruzione con Accordo quadro: gli errori amministrativi più frequenti nelle scuole e come evitarli Check-list amministrativa per i DSGA: guida operativa alla gestione dei viaggi di istruzione con. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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