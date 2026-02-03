Modello italiano per riforma dell’istruzione | Un modello per gli altri

Giorgia Ferrarini, studentessa alla Cattolica di Milano, ha ricevuto un riconoscimento internazionale per la sua tesina presentata all’Università di Friburgo in Svizzera. La giovane ha studiato un modello italiano di riforma dell’istruzione e ora il suo lavoro viene considerato un esempio anche all’estero. La studentessa ha dimostrato come il sistema italiano possa essere un punto di partenza per altri paesi che vogliono riformare le proprie scuole.

Giorgia Ferrarini, studentessa della Facoltà di Scienze linguistiche per le relazioni internazionali della Cattolica di Milano, ha ottenuto un riconoscimento internazionale per una tesina presentata all'Università di Friburgo in Svizzera. La giovane di Felina, iscritta al progetto Erasmus dal settembre 2025, ha partecipato a un seminario su Isabelle de Charrière, autrice svizzera e una delle prime donne a scrivere sulla Rivoluzione francese. Il suo lavoro, dal titolo "La Révolution, espoirs, résignation et autres réflexions politiques", è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'università, considerato un modello per altri studenti.

