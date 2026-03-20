Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 20 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulla situazione del traffico e sugli eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili a chi si sposta in città e zone limitrofe. La redazione continua a monitorare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale incidenti risolti sulle carte del grande raccordo anulare permangono solo rallentamenti in interna tra le uscite Salaria Nomentana verso il centro code sulle consolari sulla via Flaminia tra i raccordi via dei Due Ponti e sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale ricordiamo che su questo tratto la presenza di cantieri e si tratti da su carreggiate ridotta è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per un incidente sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Picchio News. . Macerata inaugura il nuovo sottopasso di via Roma. Il sindaco Sandro Parcaroli parla di “nuovo inizio per la città”, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo definisce “un simbolo concreto di sviluppo e sicurezza” - facebook.com facebook