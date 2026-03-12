Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 12 marzo 2026, alle ore 20:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico, senza fornire dettagli ulteriori o analisi. Il servizio si concentra sulle informazioni di movimento e sulle eventuali criticità segnalate in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per un incidente sulla roma-fiumicino trans del Tevere il raccordo in direzione Fiumicino sul Raccordo Anulare carreggiata esterna Così attratti dall' uscita Roma Fiumicino e Appia mentre interna abbiamo code a tratti tra Cassia bis e Roma Teramo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo si possono dare le auto tra Portonaccio e porcellana Verso il raccordo infine code sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con...