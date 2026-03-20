Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 08 | 40

Alle prime luci dell’alba di oggi, alle 8:40, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale regionale, fornendo informazioni utili ai viaggiatori che si spostano nella zona. La redazione di Astral infomobilità ha trasmesso i dati attraverso i propri canali ufficiali per tenere aggiornato il pubblico.

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico in entrata verso la capitale con code sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre a partire dal raccordo incolonnamenti sulla Flaminia Salaria sul viadotto della Magliana su Grande Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia mentre in esterna coda altezza viadotto della Magliana e più avanti si rallenta tra le uscite appia-tuscolana a sud della capitale code su via Pontina per chi è diretto verso la capitale all'altezza di Pomezia È tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico in entrata verso la capitale con code sul tratto Urbano ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it Picchio News. . Macerata inaugura il nuovo sottopasso di via Roma. Il sindaco Sandro Parcaroli parla di “nuovo inizio per la città”, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo definisce “un simbolo concreto di sviluppo e sicurezza” - facebook.com facebook