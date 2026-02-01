Lecco nuovo Pgt approvato dopo una maratona di sei giorni | via libera a quattro hotel e riqualificazioni

Dopo sei giorni di discussioni intense, il consiglio comunale di Lecco ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio. Alla fine, i consiglieri hanno dato il via libera a quattro hotel e a diversi interventi di riqualificazione nel centro cittadino. La decisione è arrivata nella tarda serata di sabato, chiudendo una settimana di confronti serrati e oltre 500 votazioni.

Approvato nella tarda serata di sabato 31 gennaio il nuovo piano di governo del territorio di Lecco, dopo una settimana di dibattiti intensi che ha visto il consiglio comunale impegnato in oltre 500 votazioni. Il documento delinea la città dei prossimi anni con interventi di rigenerazione urbana.

