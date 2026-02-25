a milano la prima biblioteca dedicata allo sport nel nome di gianni mura

Le salite senza tempo in cui la storia passa accanto, le facce smunte dei campioni di provincia, i campi polverosi che raccontano più dei grandi stadi. E poi le tavolate imbandite al sole, meglio se con un buon rosso francese. Pathos e patè, avrebbe detto lui. È la vita che pedala verso l’ignoto o scappa via come una palla dispettosa. Tutto il mondo immaginifico di Gianni Mura, maestro di giornalismo e cantore dello sport in ogni spigolo, si è trovato dentro a un vecchio cortile di ringhiera nel quartiere Isola, dove le case basse della vecchia Milano incontrano i nuovi grattacieli con il naso all’insù. Qui è nata ufficialmente la prima Biblioteca dello sport in città, dedicata alla memoria del grande giornalista morto nel 2020 a 74 anni. L’inaugurazione è stata una festa alla memoria di Mura, o meglio un brindisi perché lo avrebbe gradito di più: autorità cittadine, milanesi curiosi, amici di una vita, tutti a ricordarlo e ad abbracciare questo piccolo miracolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

