Ursula von der Leyen e Mark Rutte sono a Kiev per il quarto anniversario dell’invasione russa. La presidente della Commissione europea ha incontrato il presidente Zelensky e ha confermato che si recherà in Ucraina, come ha accettato l’invito, per celebrare i quattro anni dall’inizio del conflitto. La visita segna un segnale chiaro di sostegno alla resistenza ucraina.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato con il presidente Volodymyr Zelensky e “ha accettato l’invito a recarsi in Ucraina per l’anniversario dei quattro anni dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Questo sarà un segno rinnovato e ribadito della solidarietà dell’Unione Europea all’Ucraina e della nostra determinazione e unità di fronte alla continua aggressione russa”. Lo ha annunciato la portavoce dell’esecutivo Ue Paula Pinho nell’incontro quotidiano con la stampa. Il segretario generale della Nato Mark Rutte è a Kiev, dove ha visitato con Volodymyr Zelensky il memoriale dei difensori ucraini caduti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen e Rutte in visita a Kiev

Il 8 dicembre 2025, a Bruxelles, si è svolto un incontro di alto livello tra il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e i leader di Ucraina, Portogallo e l'UE, tra cui Volodymyr Zelensky, António Costa e Ursula von der Leyen, presso la residenza di Rutte.

