Nelle giornate del 22 e 23 marzo si sono svolti incontri informativi sul referendum, con la partecipazione di cittadini presso il Salone Baccarini. Fratelli d’Italia ha organizzato l’appuntamento, attirando un buon numero di persone interessate a conoscere i dettagli della riforma proposta. Durante l’evento, un rappresentante del partito ha espresso una posizione positiva sulla modifica in corso.

Continuano gli appuntamenti informativi sul referendum del 22 e 23 marzo. Fratelli d’Italia ha chiamato gli elettori al Salone Baccarini, dove ha partecipato un buon numero di cittadini. A spiegare le ragioni del "Sì" c’era il consigliere regionale Alessandro Capecchi, avvocato del Foro di Pistoia, che ha fornito un quadro a 360 gradi su quanto avverrà in caso di vittoria del "Sì" e invitando tutti i presenti a diffonderne le ragioni. La serata è scorsa senza polemiche né contestazioni ed è stata conclusa da alcuni interventi dal pubblico, tra i quali non è mancato un accenno alle vicende dell’ospedale. Nella sua circostanziata illustrazione Capecchi ha affermato: "La riforma Meloni è un’occasione storica per riportare la magistratura nell’alveo della separazione dei poteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il referendum, l’incontro. Capecchi: "Una riforma giusta"

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