Domani a Roma, si svolge un incontro promosso da Fratelli d’Italia sulla riforma della giustizia, considerata fondamentale dal partito. L’evento, organizzato dal consigliere regionale del Lazio, Marika Rotondi, mira a chiarire i punti chiave della proposta di riforma e a raccogliere opinioni da esperti e cittadini. La discussione si tiene sabato 21 febbraio alle 17 in una sala cittadina, con l’obiettivo di approfondire le novità e le possibili conseguenze del cambiamento. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Promosso dal consigliere regionale del Lazio, Marika Rotondi (Fdi) e mirato a fornire un contributo di informazioni, opinioni, approfondimenti, entrando nel merito della Riforma, si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17.30 nell’Auditorium di Palestrina (Rm) in Piazza Santa Maria degli Angeli n° 2, l’incontro dibattito “Giustizia Giusta”. L’occasione per approfondire le ragioni del referendum del 22 e 23 marzo prossimi sua separazione delle carriere e la riforme del Consiglio superiore della Magistratura. “Una riforma strategica e indispensabile”. Nel presentare l’iniziativa il consigliere Rotondi ha dichiarato: “La Riforma della Giustizia è una delle tematiche principali per il futuro del nostro Paese e per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, domani l’incontro promosso da FdI a Roma sulla giustizia giusta: “Riforma indispensabile”

