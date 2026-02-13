Elezioni prima delle amministrative messinesi alle urne per il referendum Giustizia

A Messina, il referendum sulla Giustizia ha portato gli abitanti del capoluogo alle urne prima delle elezioni comunali. La causa è la decisione di anticipare il voto, che si svolgerà in concomitanza con le nuove elezioni amministrative. La città si prepara a un appuntamento elettorale importante, segnato anche dalle dimissioni del sindaco Basile, che ha accelerato i tempi di voto. Migliaia di cittadini si recheranno alle urne per esprimere il loro parere, vivendo un momento di grande attesa e partecipazione.

Nel capoluogo nei prossimi mesi saranno due gli impegni al voto e non soltanto per la scelta del nuovo sindaco. Il Comune ha messo in moto la macchina burocratica Prima delle elezioni comunali anticipate per effetto delle dimissioni del sindaco Basile i messinesi del capoluogo insieme a milioni di italiani saranno chiamati prima alle urne. A Palazzo Zanca in corso le verifiche per la macchina elettorale del referendum sulla Giustizia con il voto sulla separazione delle carriere tra giudici e Pm. Vincerà il si o il no? Urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 per il referendum.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.

Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future.

