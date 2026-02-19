Referendum Giustizia | De Lucia denuncia rischi per l’autonomia dei magistrati riforma sotto accusa e Paese diviso

Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo, denuncia rischi per l’autonomia dei magistrati e mette in discussione la riforma Nordio, che sarà votata prossimamente. La proposta di modifica delle norme giudiziarie ha acceso un acceso dibattito tra le forze politiche e gli avvocati, mentre i magistrati si dividono sulla sua validità. La tensione cresce anche tra gli elettori, divisi tra chi sostiene il cambiamento e chi teme ripercussioni sulla giustizia. Il referendum si avvicina, e le posizioni si fanno sempre più ferme.

Referendum sulla Giustizia: De Lucia Accusa, la Magistratura Divisa e il Paese al Bivio. Il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, è al centro di un acceso dibattito, con il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia che solleva forti dubbi sulla riforma Nordio. Le sue critiche, espresse in un'intervista a Giustiziainsieme.it, riguardano il rischio di un indebolimento dell'autonomia della magistratura e di una sua potenziale assoggettamento al potere esecutivo, alimentando le preoccupazioni di una parte del mondo giudiziario. Le Critiche di De Lucia: Autonomia della Magistratura a Rischio?.