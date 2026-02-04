Il secondo anello verde solidale con Emil Audero | ecco lo striscione – FOTO

La tifoseria dell’Inter ha deciso di mostrare il suo sostegno a Emil Audero con uno striscione durante la partita. La sanzione arrivata dalla società è pesante: tre trasferte senza tifosi, una multa di 50mila euro e l’avvertimento che, in caso di nuovi episodi, si rischia di giocare a San Siro senza pubblico. La tensione è alta e i supporter sono determinati a far sentire la loro voce.

La stangata è stata pesante e ha colpito tutto l'ambiente nerazzurro. Tre trasferte senza tifosi dell'Inter, una multa da 50mila euro con diffida alla società e l'avvertimento chiaro: al prossimo episodio, il rischio è di giocare anche a San Siro senza pubblico. Il conto salato arriva dopo quanto accaduto a Cremona, durante la sfida con la Cremonese, quando un petardo lanciato dagli spalti è finito nell'area di Emil Audero, mettendo seriamente in pericolo il portiere di casa. Il secondo anello verde solidale con Audero. Proprio per prendere le distanze da quanto accaduto, i gruppi del secondo anello verde hanno voluto lanciare un segnale forte e chiaro.

