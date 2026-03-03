Oltre Milan-Inter | l’iniziativa del Secondo Anello Verde

Dopo il match tra Milan e Inter, valido per la ventottesima giornata di Serie A, il tifo organizzato nerazzurro, chiamato Secondo Anello Verde, celebrerà il 118esimo anniversario della squadra. L’iniziativa si svolgerà indipendentemente dall’esito della partita, che si concluderà con una vittoria o una sconfitta per i nerazzurri. L’evento si svolge nel contesto degli incontri tra le due squadre di Milano.

Comunque vada il derby, al termine di Milan-Inter – gara valida per la ventottesima giornata di Serie A – il tifo organizzato nerazzurro, riunito nella sigla Secondo Anello Verde, festeggerà il centodiciottesimo compleanno della Beneamata.

L’annuncio del Secondo Anello Verde: “Facciamo la storia con una cosa mai vista prima”Alla vigilia di Inter-Juventus, dal cuore del tifo organizzato arriva un messaggio chiaro e diretto a tutto il popolo nerazzurro.

Temi più discussi: Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite; Juventus o Milan per Goretzka? Il terzo incomodo italiano spariglia le carte; Capello: Milan, le energie spese a inseguire l'Inter potresti pagarle. E ormai si è capito: Leao non è un 9; Serie A: il Milan va ko col Parma, e l'Inter vola a +10.

Nuovo San Siro, Milan e Inter lavorano al nuovo stadio da oltre 70 mila posti: L'obiettivo è averlo nel 2030, prima degli EuropeiLe dichiarazioni rilasciate il 20 gennaio scorso a DAZN dai presidenti di Milan e Inter, Beppe Marotta e Paolo Scaroni, sulla questione stadio e il nuovo San Siro. msn.com

Inter, derby col Milan anche sul mercato: l’obiettivoL'obiettivo di calciomercato è nel mirino, oltre dell'Inter, anche del Milan, creando dunque un derby anche fuori dal campo. spaziointer.it

Ordine non ci sta: “Negli ultimi 5 anni il Milan ha ricevuto oltre 20 espulsioni, l’Inter solo 5” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Milan, Napoli, Roma, Juve, Como e Atalanta: chi andrà in Champions oltre l’Inter - facebook.com facebook