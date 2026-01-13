In classe con sciarpe e giubbotti da due mesi la lettera dei liceali Scatta la protesta

Gli studenti della classe 2H dell’Istituto Licei “Giovanni da San Giovanni” segnalano da oltre due mesi il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento nella loro aula, iniziando a utilizzare sciarpe e giubbotti per affrontare le basse temperature. La situazione, che perdura dal 15 novembre 2025, ha portato alla richiesta di interventi per garantire un ambiente di studio adeguato.

“Siamo la classe 2H dell’Istituto Licei “Giovanni da San Giovanni” e le per segnalare una situazione che si protrae dal 15 novembre 2025: il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento nella nostra aula”. Così gli studenti dell'istituto valdarnese, penna in pugno, raccontano le peripezie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

