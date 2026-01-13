Giubbotti e coperte in classe I termosifoni non sono caldi | scuole impreparate all' arrivo del freddo scatta la protesta
Con l’arrivo del freddo, molte scuole si trovano impreparate a mantenere ambienti confortevoli, costringendo studenti e insegnanti a ricorrere a metodi improvvisati come giubbotti e coperte. La carenza di riscaldamento efficace evidenzia criticità nella gestione energetica e infrastrutturale, generando disagio e proteste tra le famiglie e il personale scolastico. Una situazione che richiede interventi tempestivi per garantire ambienti scolastici più adeguati e sicuri.
Giubbotti addosso durante le lezioni, coperte portate da casa, termosifoni accesi ma insufficienti a garantire temperature adeguate. Con il calo delle temperature non tutte le scuole in città riescono a garantire agli studenti di poter frequentare le lezioni in classe adeguatamente riscaldate. È. 🔗 Leggi su Baritoday.it
