Giubbotti e coperte in classe I termosifoni non sono caldi | scuole impreparate all' arrivo del freddo scatta la protesta

Da baritoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo del freddo, molte scuole si trovano impreparate a mantenere ambienti confortevoli, costringendo studenti e insegnanti a ricorrere a metodi improvvisati come giubbotti e coperte. La carenza di riscaldamento efficace evidenzia criticità nella gestione energetica e infrastrutturale, generando disagio e proteste tra le famiglie e il personale scolastico. Una situazione che richiede interventi tempestivi per garantire ambienti scolastici più adeguati e sicuri.

Giubbotti addosso durante le lezioni, coperte portate da casa, termosifoni accesi ma insufficienti a garantire temperature adeguate. Con il calo delle temperature non tutte le scuole in città riescono a garantire agli studenti di poter frequentare le lezioni in classe adeguatamente riscaldate.  È. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Emergenza freddo a Bari, l'associazione Incontra lancia una raccolta di coperte e giubbotti invernali

Leggi anche: Emergenza freddo, cibi caldi e coperte per chi vive in strada a Viterbo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuola Cocchia nel gelo: gli alunni con le coperte in classe - Sono dei giorni della Merla davvero duri per gli alunni di un paio di istituti scolastici di Avellino. ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.