Veltroni Marta Cartabia Gad Lerner e Floris tra gli ospiti della Fiera dei Librai

Alla Fiera dei Librai sono stati invitati diversi ospiti di rilievo tra cui Veltroni, Marta Cartabia, Gad Lerner e Floris. Tra gli altri partecipanti figurano Mario Calabresi, Bibbiana Cau, Lella Costa, Nando Dalla Chiesa e Marco. L’evento ha visto la presenza di personalità provenienti dal mondo della politica, della cultura e del giornalismo, creando un ricco programma di incontri e confronti.

Mario Calabresi, l’ex ministra Marta Cartabia, Bibbiana Cau, Lella Costa, Nando Dalla Chiesa, Marco Damilano, Giovanni Floris, Anna Foa, Luciano Fontana, Gad Lerner, Telmo Pievani e Walter Veltroni saranno tra gli ospiti della nuova edizione della Fiera dei Librai di Bergamo, in programma dal 18 aprile al 3 maggio. Il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia, che taglia il traguardo della 67esima edizione, torna con un programma ricco di ospiti. Promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo, ogni anno richiama in città un numerosissimo pubblico attratto dalla varietà dei generi che racchiude nella sua proposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati In Altre Parole: Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri tra gli ospitiClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la... In Altre Parole con Gad Lerner, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una raccolta di contenuti su Marta Cartabia Veltroni, Marta Cartabia, Gad Lerner e Floris tra gli ospiti della Fiera dei LibraiLa nuova edizione si svolgerà dal 18 aprile al 3 maggio: anche quest'anno il programma è ricco di appuntamenti e ospiti. bergamonews.it Marta Cartabia inaugura l'anno accademico con la prolusione in Aula magnaÈ’ iniziata nell’Aula Magna dell’Università la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. La prolusione è affidata quest’anno a Marta Cartabia, presidente emerita della Corte costituzionale e ... gazzettadiparma.it