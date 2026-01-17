Stasera, sabato 17 gennaio, torna In Altre Parole con Gad Lerner, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi tra gli ospiti. Il programma, condotto da Massimo Gramellini, offre un approfondimento su temi di attualità, cultura e società attraverso testimonianze e confronti. La puntata, in onda alle 20, rappresenta un’occasione per analizzare con attenzione gli aspetti più rilevanti del nostro tempo.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 17 gennaio, con una nuova puntata in stagione di In Altre Parole, il programma che intreccia attualità, cultura e società attraverso testimonianze, dialoghi, confronti e riflessioni capaci di restituire una lettura originale e attuale del mondo di oggi, in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 17 gennaio 2026. In apertura, Massimo Gramellini ospita il giornalista e scrittore Gad Lerner per affrontare i fatti più rilevanti della settimana. Ad arricchire la puntata, una conversazione con gli attori Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi, tra i protagonisti del film Prendiamoci una pausa, e un’intervista a una delle figure centrali della sinistra italiana, Luciana Castellina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

