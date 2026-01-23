Le preoccupazioni degli ambientalisti evidenziano come un solo incendio possa rilasciare inquinanti equivalenti a quelli di 40 auto. Per questo, si suggerisce di evitare falò tradizionali, come quelli della Giubiana e di Sant’Antonio, finché la qualità dell’aria in Lombardia e Brianza non migliora. È importante considerare l’impatto ambientale di queste celebrazioni e adottare comportamenti più responsabili per tutelare la salute di tutti.

Rinunciare ai falò tradizionali come quelli della Giubiana e di Sant’Antonio, perlomeno finché le condizioni dell’aria che respiriamo, in Brianza e in Lombardia, sono queste. Ossia polveri sottili alle stelle, valori di Pm10 e Pm 2.5 ripetutamente sopra le soglie di sicurezza, inquinamento fuori controllo con già 16 superamenti dei limiti di emissioni dall’inizio dell’anno. A lanciare l’appello è il geologo e ambientalista medese Gianni Del Pero, ex presidente di WWF Lombardia, che davanti a un’aria definita "irrespirabile" chiede uno stop ai fuochi rituali. "Non ci possiamo più permettere questi falò in una condizione di aria pessima costantemente fuori dai limiti di legge – spiega Del Pero – Questo martedì la centralina Arpa di Meda aveva già registrato 16 giorni di superamento dei limiti di inquinamento dall’inizio dell’anno: non ci possiamo permettere di aggiungere ulteriori polveri inutili e materiali nell’aria che respiriamo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le preoccupazioni degli ambientalisti: "Un rogo produce gli stessi veleni di 40 auto"

