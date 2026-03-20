’Velarìa - Scalo alla Spezia’ Tra imbarcazioni conferenze gastronomia e musica

Da oggi a domenica, La Spezia ospita la prima edizione di Velarìa – Scalo alla Spezia, una manifestazione che coinvolge imbarcazioni storiche, conferenze di gastronomia e musica dal vivo. Per tre giorni, la città si anima con eventi dedicati alle tradizioni marinare e culturali, attirando visitatori e appassionati di vela e storia. La kermesse si svolge nel porto e nelle vie centrali della città.

di Andrea Falaschi Tre giorni di festa, grandi velieri storici e tradizioni millenarie: La Spezia si prepara a varare, da oggi a domenica, la prima edizione di ’ Velarìa – Scalo alla Spezia ’. Il nuovo Festival Marittimo Internazionale, frutto della collaborazione con le città di Sète in Francia e Castellón de la Plana in Spagna, già sedi dei celebri festival Escale à Sète ed Escala a Castelló, che porterà sul Molo Italia le leggende della marineria mondiale e celebrerà il Mediterraneo come memoria storica della navigazione a vela e luogo identitario dei popoli, teatro di scambi commerciali, di arti e mestieri. L’evento segna ufficialmente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Velarìa - Scalo alla Spezia’. Tra imbarcazioni, conferenze gastronomia e musica Articoli correlati Spezia: sicurezza totale per Fiera, Velarìa e ReferendumLa prefettura della Spezia ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Cantadori, per... Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di... Una raccolta di contenuti su 'Velarìa Scalo alla Spezia' Tra... Temi più discussi: Al via alla Spezia la prima edizione di Velarìa; ’Velarìa - Scalo alla Spezia’. Tra imbarcazioni, conferenze gastronomia e musica; Velieri al Molo Italia per tre giorni di visite gratuite e un ricco programma di eventi, ecco Velarìa – Scalo alla Spezia; Alla Spezia la mostra su Nave Palinuro. ’Velarìa - Scalo alla Spezia’. Tra imbarcazioni, conferenze, gastronomia e musicadi Andrea Falaschi Tre giorni di festa, grandi velieri storici e tradizioni millenarie: La Spezia si prepara a varare, da ... msn.com Al via alla Spezia la prima edizione di VelarìaPer tre giorni La Spezia celebra il Mar Mediterraneo conuna grande festa dove storia, cultura, tradizioni e divertimento si intrecciano per un evento unico e imperdibile. Dal 20 al 22 marzo arriva al ... pressmare.it Dalle visite a bordo alla musica, passando per le acrobazie tra gli alberi: ecco la prima giornata di “Velarìa” x.com A Velarìa - Scalo alla Spezia UNA SFIDA DA GUINNESS A lanciarla La NAVE DI CARTA, il Cantiere della Memoria e il nostromo Antioco Tilocca. Obiettivo la costruzione del paglietto più grande del mondo. - facebook.com facebook