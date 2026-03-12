Spezia | sicurezza totale per Fiera Velarìa e Referendum

La prefettura della Spezia ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per discutere delle misure di sicurezza in vista della Fiera, della Velarìa e del Referendum. Durante l'incontro sono state pianificate strategie e presidi specifici per garantire il rispetto delle norme e la tutela delle persone coinvolte. Le decisioni prese riguardano principalmente la gestione degli eventi e la sicurezza pubblica nelle aree interessate.

La prefettura della Spezia ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Cantadori, per coordinare le misure di protezione durante tre eventi chiave previsti tra marzo 2026: la Fiera di San Giuseppe, il festival marittimo Velarìa e il referendum costituzionale. Nel capoluogo spezzino si sta preparando un dispositivo di sicurezza che coinvolge tutte le forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Guardia di Finanza, con un specifico sulla gestione dei flussi di visitatori e sulla tutela degli obiettivi sensibili. Questa riunione non è una mera formalità burocratica, ma rappresenta il. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia: sicurezza totale per Fiera, Velarìa e Referendum Articoli correlati Velieri storici e identità marinare. La Spezia torna protagonista con il festival marittimo VelarìaLa Spezia, 31 gennaio 2026 – Dai velieri storici alle caravelle, dai brigantini alle golette, saranno i veri protagonisti della prima tappa del... Referendum giustizia: due avvocati si sfidano a La SpeziaLa città della Spezia si prepara a un confronto legale di primaria importanza che si svolgerà lunedì 16 marzo alle ore 17:00 presso la sala... Approfondimenti e contenuti su Spezia sicurezza totale per Fiera... Discussioni sull' argomento Lavori di consolidamento dell’argine. Via Marinella chiusa al transito; La Carrarese CHIARISCE il caso Rocchi, numeri TREMENDI al Picco per lo Spezia, Marras ai saluti? Le news del giovedì di Serie B. La Spezia, videosorveglianza davanti alle scuole: Sicurezza per i ragazzi e le loro famiglieLa Spezia - La Spezia punta a potenziare il proprio sistema di videosorveglianza con l’installazione di cinque nuove telecamere in prossimità di altrettante scuole cittadine. L’iniziativa rientra nel ... ilsecoloxix.it Sicurezza in città. Le richieste del SiulpIl tema della sicurezza è stato affrontato ieri in sala consiliare del Comune di Sarzana nel convegno organizzato dal sindacato di polizia Siulp La Spezia dal titolo Analisi delle criticità e delle ... lanazione.it save the date Dal 22 al 24 maggio 2026 alla Spezia arriva #ItalianOysterFest per scoprire sapori unici, filiere sostenibili e la passione che c’è dietro alla coltivazione di ogni ostrica #OstricaSostenibilePrelibataPerTutti #IOF2026 Italianoysterfest.it x.com ASTA BENEFICA CON LE MAGLIE AUTOGRAFATE DAI GIOCATORI DELLO SPEZIA Lo Spezia Calcio scende in campo per la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS con Stelle Nello Sport. Scopri come partecipare! - facebook.com facebook