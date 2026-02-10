Salviamo il pianeta con i vestiti Rinunciamo all’usa e getta

Negli ultimi anni, sempre più persone scelgono di riutilizzare i vestiti invece di comprare prodotti usa e getta. A Pontedera, molti stanno riducendo i rifiuti e dando una seconda vita ai capi che non usano più, per proteggere il pianeta e limitare l’accumulo di scarti.

PONTEDERA Negli ultimi anni il riciclo si è rivelato fondamentale perché l’accumulo di rifiuti sta aumentando a dismisura e c’è maggiore necessità di dare una nuova vita a ciò che non si usa più, per non produrre altri scarti. Sta diventando impossibile smaltire tutti i rifiuti. Spesso capita che essi vengano spediti in stabilimenti illegali, cioè che non rispettano le norme di smaltimento. I primi dieci brand di capi invenduti nel mondo sono tutti marchi del fast fashion. Molti dei vestiti usati che arrivano in Ghana finiscono in discariche abusive o vengono bruciati nei lavatoi pubblici, contaminando gravemente l’aria, il suolo e le acque, mettendo di conseguenza a rischio la salute delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

