Ecco il bar preferito di Vasco Rossi | Sono tornato a Bologna

Vasco Rossi ha fatto ritorno nel suo locale di Bologna, il bar di via Rizzoli noto come Roxi Bar. La notizia è stata diffusa oggi, 20 marzo 2026, e rappresenta una visita speciale per il cantante. La notizia ha suscitato interesse tra i clienti e gli appassionati che frequentano da anni il locale. Nessun altro dettaglio sulle ragioni del ritorno è stato comunicato.

Bologna, 20 marzo 2026 – Vasco Rossi è tornato a Bologna, nel suo bar. Non quello reso celeberrimo dalla sua “ Vita spericolata ”, Il Roxi Bar di via Rizzoli. Ma quello vicino al suo storico studio di registrazione Open Digital. Il Carta & Caffè, in via Emilia Levante. Arrivata la primavera e terminato di svernare negli Usa, come sua abitudine, ha deciso dunque di far tappa in uno dei luoghi da lui più amati. Un gesto che fa ben sperare i tantissimi suoi fan sulla possibilità che Vasco sia approdato a Bologna proprio per lavorare a qualche nuovo brano, magari da proporre nel suo prossimo Tour 2026, che partirà il 30 maggio a Rimini. Open Digital Studio, anche questo in via Emilia Levante, si nasconde dietro un anonimo portone di vetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il bar preferito di Vasco Rossi: “Sono tornato a Bologna” Articoli correlati Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a BolognaBologna, 24 febbraio 2026 – C’è una strada a Bologna, dove vecchie attività commerciali stanno lasciando il posto a gallerie d’arte pop, e tra queste... Vasco Rossi e il festival di Sanremo: «È uno dei primi ricordi che ho. Quando ero piccolo non avevamo la televisione: andavamo a guardarlo al bar Cimone»La televisione «in casa non ce l’aveva ancora nessuno, andavamo al bar Cimone a guardare il festival… l’unico bar del paese dove c’era la... Scontri fra Ultras di Fiorentina e quelli di Roma à Bologna , 18/01/2026