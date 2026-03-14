Neil Young ha comunicato di essere tornato in studio con i Chrome Hearts per lavorare a un nuovo album. L’artista ha recentemente criticato pubblicamente Donald Trump, definendolo il peggior presidente della storia degli Stati Uniti. La registrazione del disco segna il primo progetto in studio dopo questa presa di posizione. La notizia è stata diffusa attraverso un annuncio ufficiale.

Neil Young ha annunciato il ritorno in studio con i Chrome Hearts per registrare un nuovo album, dopo aver definito Donald Trump il peggior presidente della storia americana. Il cantautore ha espresso profondo sconforto per l’attuale situazione politica, descrivendo l’amministrazione come un programma televisivo di bassa qualità che lo porta a soffrire per la sua nazione. L’annuncio arriva poco tempo dopo la cancellazione della tournée europea prevista per l’estate 2026, decisione presa a febbraio per necessità di riposo fisico e mentale. Nonostante il clima teso, il nuovo disco si concentrerà su temi esistenziali legati alla vita e all’amore, distaccandosi dalle polemiche dirette pur mantenendo lo sfondo di attivismo noto dell’artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Young in studio: 8 brani nuovi contro la rabbia politica

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