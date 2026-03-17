Dal 20 marzo al Palazzo delle Stelline di Milano si apre una mostra dedicata a Andy Warhol, intitolata

La mostra Andy Warhol, passaggio in Italia 1975-1987 apre le sue porte il prossimo 20 marzo al Palazzo delle Stelline di Milano, offrendo un’analisi unica sul legame tra l’artista americano e la Penisola. L’esposizione, che si protrarrà fino al 20 giugno con ingresso gratuito, mette in risalto opere come la serie Vesuvius e The Last Supper, rivelando un dialogo artistico spesso ignorato dalle rassegne generaliste. Il cuore della rassegna risiede nella documentazione di oltre cento pezzi, tra serigrafie e acrilici, commissionati da galleristi italiani come Alexander Iolas a Milano, Lucio Amelio a Napoli e Luciano Anselmino, attivo tra Torino, Milano e Ferrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Warhol in Italia: 100 opere segrete svelano il legame

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