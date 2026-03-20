Vanno in trasferta per una truffa Lasciano anziana segregata in casa

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate per aver messo in atto una truffa, durante la quale hanno lasciato un’anziana segregata in casa. La donna, abbandonata a letto in una stanza chiusa con mobili, si trovava senza assistenza e senza possibilità di muoversi liberamente. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al loro fermo.

Abbandonata a letto, in casa. Da sola e senza alcun tipo di assistenza. In una stanza chiusa e “barricata“ con dei mobili. Forse, nelle intenzioni del figlio e della nuora, la loro assenza sarebbe dovuta durare poco: il tempo di mettere a segno una truffa in Umbria e poi tornare. Forse ancora, la necessità di accudire la donna potrebbe non essere stato un sufficiente deterrente per impedire loro la trasferta né tantomeno, viste le condizioni in cui è stata trovata l’anziana, un ostacolo al viaggio che, verrà accertato poi, aveva intenti illeciti. Ma i carabinieri di Todi hanno rovinato i piani della coppia, arrestandola. Mentre i colleghi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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