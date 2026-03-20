Vanno in trasferta per una truffa Lasciano anziana segregata in casa

Due persone sono state arrestate per aver messo in atto una truffa, durante la quale hanno lasciato un’anziana segregata in casa. La donna, abbandonata a letto in una stanza chiusa con mobili, si trovava senza assistenza e senza possibilità di muoversi liberamente. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al loro fermo.

Abbandonata a letto, in casa. Da sola e senza alcun tipo di assistenza. In una stanza chiusa e “barricata“ con dei mobili. Forse, nelle intenzioni del figlio e della nuora, la loro assenza sarebbe dovuta durare poco: il tempo di mettere a segno una truffa in Umbria e poi tornare. Forse ancora, la necessità di accudire la donna potrebbe non essere stato un sufficiente deterrente per impedire loro la trasferta né tantomeno, viste le condizioni in cui è stata trovata l’anziana, un ostacolo al viaggio che, verrà accertato poi, aveva intenti illeciti. Ma i carabinieri di Todi hanno rovinato i piani della coppia, arrestandola. Mentre i colleghi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vanno “in trasferta“ per una truffa. Lasciano anziana segregata in casa Articoli correlati Orrore in casa: anziana segregata in una stanza, trovata tra rifiuti e abbandonoTempo di lettura: 2 minutiDrammatico intervento dei carabinieri nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria a Vico, dove una donna di 75 anni è stata... Giallo a Bologna, anziana segregata in casa con una sbarra alla porta: salvataBologna, 7 febbraio 2026 — È stata salvata dopo giorni di isolamento forzato una donna di 78 anni trovata chiusa all’interno del proprio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vanno in trasferta per una truffa... Temi più discussi: Vanno in trasferta per una truffa. Lasciano anziana segregata in casa; Torino, i tifosi hanno deciso: ecco cosa faranno per la trasferta di San Siro contro il Milan; Il Novara in trasferta a Lecco: la corsa ai playoff entra nel vivo; Serie C Girone A, altro divieto di trasferta per i tifosi della Calcio Lecco. Domenica in programma il lunch match con la Pro Patria. Il comunicato. La spedizione dei 100: trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comDomani sera allo stadio Zini ... msn.com Trasferte vietate, i tifosi del Treviso vanno al TarTREVISO - Nessuno sembra più volere i tifosi del Treviso Calcio in trasferta nella propria città. Troppo grandi i timori per la sicurezza. Dopo il caso di Vigasio (Verona), non è bastato il ricorso al ... ilgazzettino.it BOLOGNA AI QUARTI Roma e Bologna lottano gol su gol e vanno ai supplementari, ma alla fine il Bologna ha la meglio! Ai quarti affronterà l'Aston Villa - facebook.com facebook Centrosinistra, Romano Prodi: "Primarie diventate giochi di corrente, vanno ripensate" x.com