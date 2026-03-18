Orrore in casa | anziana segregata in una stanza trovata tra rifiuti e abbandono

I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Santa Maria a Vico, dove hanno scoperto una donna di 75 anni segregata in una stanza della propria casa. L’abitazione presentava un forte stato di abbandono e presenza di rifiuti. La donna è stata trovata in condizioni di grave trascuratezza e immediatamente assistita dalle forze dell’ordine. La situazione è stata prontamente segnalata alle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Drammatico intervento dei carabinieri nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria a Vico, dove una donna di 75 anni è stata trovata in stato di abbandono e segregazione all’interno della propria abitazione. I militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 47 anni, già sorvegliato speciale, e una donna di 39 anni, conviventi. I due risultano attualmente detenuti presso le case circondariali di Spoleto e Perugia, a seguito di un precedente arresto eseguito il 17 u.s. a Todi (Perugia) da personale dell’Arma di quel territorio. Venuti a conoscenza dell’arresto, i carabinieri di Santa Maria a Vico si sono recati d’iniziativa, insieme ai servizi sociali, presso l’abitazione dei due conviventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orrore in casa: anziana segregata in una stanza, trovata tra rifiuti e abbandono Articoli correlati Giallo a Bologna, anziana segregata in casa con una sbarra alla porta: salvataBologna, 7 febbraio 2026 — È stata salvata dopo giorni di isolamento forzato una donna di 78 anni trovata chiusa all’interno del proprio... Terra Nova trovata in condizioni di abbandono: sequestro penale per “casa degli orroriUn cane di razza terranova è stato sequestrato a Nervi dopo essere stato trovato in condizioni di abbandono totale. Tutto quello che riguarda Orrore in casa anziana segregata in una... Temi più discussi: Orrore a Molassana, anziana trovata morta in casa con ferite da taglio. In casa anche il figlio minore con abiti sporchi di sangue -; Massacrata con 13 coltellate: l’orrore in casa a Molassana; Madre uccisa a coltellate in casa a Molassana, il figlio: Sono una brava persona; Orrore in casa: anziana uccisa a coltellate, fermato uno dei figli. ORRORE. Vengono arrestati un mese fa. Trovata in casa loro la mamma anziana segregata in una stanza barricata da mobili, denutrita e tra gli escrementiSANTA MARIA A VICO – Drammatico intervento dei carabinieri nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria a Vico, dove una donna di 75 anni è stata trovata in stato di abbandono e segregazione ... casertace.net Massacrata con 13 coltellate: l’orrore in casa a MolassanaTredici coltellate, undici al torace, tre dritte al cuore. È morta così, massacrata, Maria Marchetti, 86 anni, conosciuta da tutti come Mariuccia, trovata senza vita domenica pomeriggio nella sua ab ... primocanale.it "Orrore, stavo per svenire". Compra l'insalata in busta e non crede ai suoi occhi: la scoperta agghiacciante quando la apre (VIDEO) facebook Un racconto dell’orrore quello di Mark #Samson, l’assassino di Ilaria #Sula. “Non ricordo quante volte l’ho colpita”, ha detto in aula durante il processo a Roma. Il padre della vittima: “Nessun perdono”. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com