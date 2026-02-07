Giallo a Bologna anziana segregata in casa con una sbarra alla porta | salvata

Una donna di 78 anni è stata finalmente liberata dopo essere rimasta chiusa in casa per giorni. La sua porta era bloccata da una sbarra metallica, e sembrava impossibile uscire. I vicini avevano chiamato la polizia, preoccupati per il suo isolamento. Gli agenti sono intervenuti e l’hanno trovata in condizioni di salute non gravi. Ora la donna è stata portata in ospedale per controlli, mentre le forze dell’ordine indagano su cosa sia successo.

Bologna, 7 febbraio 2026 — È stata salvata dopo giorni di isolamento forzato una donna di 78 anni trovata chiusa all'interno del proprio appartamento, con una sbarra metallica a bloccare la porta. L'intervento è avvenuto martedì scorso in via Martelli, grazie all'azione congiunta della polizia locale di Bologna e dei vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una conoscente che da tempo non riusciva più ad avere notizie dell'anziana. A destare preoccupazione era stato proprio il silenzio prolungato della donna. La conoscente, temendo che potesse esserle accaduto qualcosa, ha chiesto l'intervento dei soccorsi.

