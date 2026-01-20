Il Vangelo del 20 gennaio 2026 ci invita a riflettere sul vero significato del sabato, come insegnato da Gesù. Attraverso la meditazione proposta da don Luigi Maria Epicoco, possiamo approfondire il valore del riposo e della spiritualità nel rispetto della volontà di Dio. Questa giornata rappresenta un’occasione per confrontarci con il messaggio del Vangelo e lasciarci guidare dalla parola del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 20 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo martedì della seconda settimana del tempo ordinario, i farisei continuano a provocare e criticare Nostro Signore:«Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?». Per i farisei è uno scandalo, perché il sabato per loro era il giorno sacro ed era vietato lavorare. Quello su cui, tuttavia, è necessario focalizzare l’attenzione, è il seguente quesito: qual è l’idea di Dio e della libertà che si cela dietro la Legge? In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 20 gennaio 2026: Gesù e il vero significato del sabato

Vangelo del 19 gennaio 2026: Gesù e il segreto del cuore nuovo per accogliere il Suo amoreIl Vangelo del 19 gennaio 2026 ci invita a riflettere sul cuore nuovo, cuore aperto all’amore di Gesù.

Commento al Vangelo di oggi 12 gennaio 2026: Mc 1,14-20Nel passo del Vangelo di oggi, Marco ci invita a riflettere sulla chiamata dei primi discepoli, un invito alla sequela e alla fiducia in Gesù.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

IL SILLABARIO MISSIONARIO

Commento al Vangelo del 20 Gennaio - facebook.com facebook