I genitori di Valentina Sarto, donna uccisa a Bergamo, hanno raccontato di aver visto la figlia subire violenze, descrivendo le botte come una mano stritolata e un colpo alla testa. La donna è stata trovata senza vita e l’indagine riguarda un possibile femminicidio. La famiglia ha riferito che Valentina era vittima di aggressioni che hanno portato al tragico epilogo.

Una tragedia che forse si poteva evitare quella di Valentina Sarto, vittima di femminicidio. I familiari della donna uccisa a Bergamo raccontano mesi di violenze e minacce prima del delitto: la donna voleva separars, ma il marito Vincenzo Dongelini si opponeva. Gelosia, aggressioni e paura emergono dalle testimonianze di madre, padre e fratello, che ricostruiscono i tanti segnali premonitori. Femminicidio Valentina Sarto, il racconto della famiglia Valentina voleva separarsi Il silenzio e la speranza di un cambiamento Femminicidio Valentina Sarto, il racconto della famiglia Emergono dettagli sempre più drammatici sul femminicidio di Valentina Sarto, raccontati dai familiari durante la trasmissione “Dentro la Notizia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Sarto uccisa a Bergamo, i genitori raccontano botte come "mano stritolata e testa sbattuta"

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